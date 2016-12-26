بالفيديو .. النصر يتأهل الى نهائي كأس ولي العهد

بالفيديو .. النصر يتأهل الى نهائي كأس ولي العهد
الرياض (صدى):

حقق النصر فوزاً غالياً على حامل اللقب الهلال بهدفين نظيفين، وتأهل للمباراة النهائية في كأس ولي العهد من خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض مساء اليوم الاثنين، وتمكن محمد السهلاوي من تسجيل الهدف الأول للنصر من ضربة جزاء عند الدقيقة 26 من الشوط الأول، وتمكن المحترف الكرواتي توماسوف من تسجيل الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة تأهل النصر إلى المباراة النهائية في البطولة لينتظر الفائز من مواجهة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة مساء يوم غدٍ الثلاثاء.




18 تعليق


  1. أبراهيم تركى العتيبي [ عدد التعليقات: 55 ] 26/12/2016 في
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    1

    العالمي جحفل الزعيق هههههههههه اهدى خاص للأخت /ملاك العنزي قال الزعيم ههههههههههههههههههه

  2. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 446 ] 26/12/2016 في
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    2

    مبرزك ملوكه تستاهلون لكن الكأس ملكي اهلاوي هههه والله اعلم

  3. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 446 ] 26/12/2016 في
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    3

    مبروكك تصحيح

  4. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 815 ] 26/12/2016 في
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    4

    الف الف مبرووووك ..وعقبال النهائي انشاالله ..لكل عالمي مبروك ..

  5. ابو نيرسيان [ عدد التعليقات: 573 ] 26/12/2016 في
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    5

    مبرووووووك للعالمييييييييين

  6. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6385 ] 26/12/2016 في
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    6

    وينك ياوهم وينك ياوهم جا توقعك صح انت وعروس المصايف وفاز النصر وعلى الهلال 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    كللوووووووش الف مليون تريلون مبروك لعشاق العالمي في كل بقاع الارض وخصوصاً حقين صدى
    الله يبارك فيكم يا ابراهيم العتيبي
    وجنوبيه قحطانيه 💙💛

  7. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 815 ] 26/12/2016 في
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    7

    مبروك مبروك للنصر💙💛 هاردلك للهلال ⚪🔵

  8. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2435 ] 26/12/2016 في
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    8

    {{{ تهنئه خاااااصة }}}
    الي الشيخة ملاك العنزي بمناسبة الفوز الكبير للنصر 💛 ع الهلال 💛
    والف الف الف مبروووووووووووووووووووووك لكل عالمي وعالميه
    💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
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    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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  9. الحنيني [ عدد التعليقات: 1211 ] 26/12/2016 في
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    9

    غريبه النصر يفوز على الهلال
    عندي قبل ان الهلال مااحد يفوز عليه لكن لكل جواد كبوه
    شكل فريق الهلال ماعندك احد السنه هاذي
    خابر قبل النصر ماياكل عيش مع الهلال
    لكن مبروك لفريق النصر ( السابقه تطلعها يمناها )

  10. ام البنات [ عدد التعليقات: 972 ] 26/12/2016 في
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    10

    مع اني من عشاق الهلال لكن الف مبروك لكم الفوز وان شاء الله تاخذون كاس ولي العهد💐🌹 واتمناها بكره اتحاديه

  11. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2435 ] 26/12/2016 في
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    11

    شبيك لبيك وهيم بين ايديتس ي العالمية الف مبرووووووك لنا جميع شفتي اني انا صح وتوقعاتي كلها صح وانتوا ي العالمييييين كلكم صح والوعد بكره انا بكره داق سلف الموتر من الفجر وفين رايح ي وهيم ع جددددده ابك قلي وين راااايح ع جده
    ههههههههههههههههههههههههههههههههااااااااااااااااااي

  12. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 815 ] 26/12/2016 في
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    12

    والله يالحنيني لعبو بروح واجتهدو ..ولاهي اول مره يفوزون بنهائي او بطوله ..هذا العالمي وصل للعالميه ..،،

  13. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11264 ] 26/12/2016 في
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    13

    مبروك لكم الفوز مع اني ما احب الكوره

  14. ابو نمر [ عدد التعليقات: 13 ] 26/12/2016 في
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    14

    العالمي يفوز بالملعب والهلال يفوز بالمكاتب و الحكم المحلي الخضير ينجح في منع سرك اهداف عالميه في مرمى الهلال
    وانشقت الطاقيه بحضور الحكم لو وجود حكم اجنبي كان العالمي صاكهم 11 هدف
    هناك تصرف غير لائق من سلمان الفرج وتم طرده وكذالك من لاعبين الهلال والرئيس وننتظر لجنة الانضباط
    هل يدون الحكم تعدي سلمان الفراج وتلفظه ننتظر لجنة الانضباط ماذا تقول
    واضح مع الرؤية والتقشف والتحول الوطني يرفعون الدعم عن الهلال العالمي وصل النهائي عبر البوابة الاسهل

  15. واضح وصريح [ عدد التعليقات: 16 ] 26/12/2016 في
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    15

    1000 مبروك للعالمي الفوز والمستوى

  16. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6385 ] 26/12/2016 في
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    16

    ابك ايوه تعال على جده ودربك اصفر وازرق
    وجده وسكانها يرحبون بك واولهم انا يالشيخه ملاك ب استقبلك بالورد والسجادالاصفر
    واشهدبالله انك جبتها يا الذيب ياوهيم طلع كلامك زي اللي تطبق في ارض الملعب
    الله يبارك فيك يا وهيم ودايم انتا صح وشعب النصر صح الصح 💙💛
    ونرجع نقول الف مبروك للنصر وعشاااقه 💙💛

  17. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6385 ] 27/12/2016 في
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    17

    يبارك بعمرك يالمحروومه 💋💋💙💛

  18. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6385 ] 27/12/2016 في
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    18

    الله يبارك فيييك يا سعيد مكني وام البنات وواضح وصريح
    وان شاء الله اتحاديه يا ام البنات عشان نقابلكم ونفوز عليكم 😂😂


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