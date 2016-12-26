بالفيديو .. النصر يتأهل الى نهائي كأس ولي العهد

حقق النصر فوزاً غالياً على حامل اللقب الهلال بهدفين نظيفين، وتأهل للمباراة النهائية في كأس ولي العهد من خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض مساء اليوم الاثنين، وتمكن محمد السهلاوي من تسجيل الهدف الأول للنصر من ضربة جزاء عند الدقيقة 26 من الشوط الأول، وتمكن المحترف الكرواتي توماسوف من تسجيل الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 40 من الشوط الأول.
وبهذه النتيجة تأهل النصر إلى المباراة النهائية في البطولة لينتظر الفائز من مواجهة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة مساء يوم غدٍ الثلاثاء.
اهداف مباراه #النصر_الهلال
الف الف الف مبروووووك يالعالمييين 💛💙
وهاردلك يالهلال pic.twitter.com/dRqAgzTPaH
— عمربالبيد (@2020o) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٦
18 تعليق
العالمي جحفل الزعيق هههههههههه اهدى خاص للأخت /ملاك العنزي قال الزعيم ههههههههههههههههههه
مبرزك ملوكه تستاهلون لكن الكأس ملكي اهلاوي هههه والله اعلم
مبروكك تصحيح
الف الف مبرووووك ..وعقبال النهائي انشاالله ..لكل عالمي مبروك ..
مبرووووووك للعالمييييييييين
وينك ياوهم وينك ياوهم جا توقعك صح انت وعروس المصايف وفاز النصر وعلى الهلال 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
كللوووووووش الف مليون تريلون مبروك لعشاق العالمي في كل بقاع الارض وخصوصاً حقين صدى
الله يبارك فيكم يا ابراهيم العتيبي
وجنوبيه قحطانيه 💙💛
مبروك مبروك للنصر💙💛 هاردلك للهلال ⚪🔵
{{{ تهنئه خاااااصة }}}
الي الشيخة ملاك العنزي بمناسبة الفوز الكبير للنصر 💛 ع الهلال 💛
والف الف الف مبروووووووووووووووووووووك لكل عالمي وعالميه
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
💛💛💞💛💛💕💛💛💔💛💛💖💖💖💖💛💛💘💛💛💗💛💛💓💛💛
💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
👈💙💙😢😢😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
غريبه النصر يفوز على الهلال
عندي قبل ان الهلال مااحد يفوز عليه لكن لكل جواد كبوه
شكل فريق الهلال ماعندك احد السنه هاذي
خابر قبل النصر ماياكل عيش مع الهلال
لكن مبروك لفريق النصر ( السابقه تطلعها يمناها )
مع اني من عشاق الهلال لكن الف مبروك لكم الفوز وان شاء الله تاخذون كاس ولي العهد💐🌹 واتمناها بكره اتحاديه
شبيك لبيك وهيم بين ايديتس ي العالمية الف مبرووووووك لنا جميع شفتي اني انا صح وتوقعاتي كلها صح وانتوا ي العالمييييين كلكم صح والوعد بكره انا بكره داق سلف الموتر من الفجر وفين رايح ي وهيم ع جددددده ابك قلي وين راااايح ع جده
ههههههههههههههههههههههههههههههههااااااااااااااااااي
والله يالحنيني لعبو بروح واجتهدو ..ولاهي اول مره يفوزون بنهائي او بطوله ..هذا العالمي وصل للعالميه ..،،
مبروك لكم الفوز مع اني ما احب الكوره
العالمي يفوز بالملعب والهلال يفوز بالمكاتب و الحكم المحلي الخضير ينجح في منع سرك اهداف عالميه في مرمى الهلال
وانشقت الطاقيه بحضور الحكم لو وجود حكم اجنبي كان العالمي صاكهم 11 هدف
هناك تصرف غير لائق من سلمان الفرج وتم طرده وكذالك من لاعبين الهلال والرئيس وننتظر لجنة الانضباط
هل يدون الحكم تعدي سلمان الفراج وتلفظه ننتظر لجنة الانضباط ماذا تقول
واضح مع الرؤية والتقشف والتحول الوطني يرفعون الدعم عن الهلال العالمي وصل النهائي عبر البوابة الاسهل
1000 مبروك للعالمي الفوز والمستوى
ابك ايوه تعال على جده ودربك اصفر وازرق
وجده وسكانها يرحبون بك واولهم انا يالشيخه ملاك ب استقبلك بالورد والسجادالاصفر
واشهدبالله انك جبتها يا الذيب ياوهيم طلع كلامك زي اللي تطبق في ارض الملعب
الله يبارك فيك يا وهيم ودايم انتا صح وشعب النصر صح الصح 💙💛
ونرجع نقول الف مبروك للنصر وعشاااقه 💙💛
يبارك بعمرك يالمحروومه 💋💋💙💛
الله يبارك فيييك يا سعيد مكني وام البنات وواضح وصريح
وان شاء الله اتحاديه يا ام البنات عشان نقابلكم ونفوز عليكم 😂😂