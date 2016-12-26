بالفيديو .. النصر يتأهل الى نهائي كأس ولي العهد

الرياض (صدى):

حقق النصر فوزاً غالياً على حامل اللقب الهلال بهدفين نظيفين، وتأهل للمباراة النهائية في كأس ولي العهد من خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض مساء اليوم الاثنين، وتمكن محمد السهلاوي من تسجيل الهدف الأول للنصر من ضربة جزاء عند الدقيقة 26 من الشوط الأول، وتمكن المحترف الكرواتي توماسوف من تسجيل الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة تأهل النصر إلى المباراة النهائية في البطولة لينتظر الفائز من مواجهة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة مساء يوم غدٍ الثلاثاء.