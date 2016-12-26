8 ملايين نسمة عدد سكان الرياض

عادل الحربي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين أن عدد سكان منطقة الرياض بلغ في 2016م 8.002.100 نسمة وفق المسح الديموغرافي.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن عدد السعودين بالمنطقة بلغ 4.579.570 فيما بلغ عدد غير السعوديين 3.422.530، أي أن نسبة السعوديين تساوي 57.2 % تقريبا من إجمالي عدد السكان .

وفي 11 يوليو الماضي أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن عدد سكان المملكة بلغ 31.015.999 نسمة منهم 11 مليون مقيم، وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإحصائية تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للسكان في 11 يوليو من كل عام.