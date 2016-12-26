بالفيديو.. لحظة اقتحام عناصر الجيش اليمني مواقع ميليشيا الحوثي شرق صنعاء

فهمي محمد (صدى):

نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني مقطع فيديو لرجال الجيش وهم يتسابقون لاقتحام مواقع الانقلابيين الحوثيين في مديرية نهم وتحريرها.

يأتى ذلك في الوقت الذي حققت فيه قوات الجيش اليمني- اليوم الاثنين- تقدماً في منطقة “نهم” شرق صنعاء، وتمكنت من تحرير مواقع استراتيجية جديدة، بعد معارك عنيفة ومستمرة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

واكد مصدر عسكري أن وحدات الجيش تمكنت- اليوم الاثنين- من تحرير جبل قرن ودعة الاستراتيجي بشكل كامل وتحرير قرية بيت سرحان، وتخوض معارك مع الميليشيات عند سد العقران.

وأشار المصدر إلى أن انهيارات متسارعة في صفوف ميليشيا الحوثي وصالح وفرارها من مواقعها مخلفة القتلى والعتاد.

كما استهدف طيران التحالف العربي، تجمعات تابعة للميليشيات في تبة صالح بن عبدالله بغارتين جويتين صباح اليوم، كما استهدف تجمعات عند عقبة الصناني بغارة ثالثة.

كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيات في نقيل بن غيلان بغارة جوية، واستهدف بغارة أخرى تعزيزات في خط أرحب كانت متجهة إلى جبهة نهم، ونتج عن الغارات مصرع عدد من عناصر المليشيات وتدمير عدد من الأطقم والاليات.

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