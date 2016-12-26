“الفيصل” يرعى احتفالية الاتحاد بمرور 90 عاما على تأسيسه

معاذ محمود (صدى):

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، رعايته لاحتفالية نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيسه، والتي يتخللها مباراة ودية بين الاتحاد وأتليتيكو مدريد الإسباني.

ونشر النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “يتشرف نادي الاتحاد ان يعلن لجمهوره الكريم ان مباراته الودية الكبيرة ضمن احتفاليته بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيسه ستكون تحت رعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين امير منطقة مكة المكرمة وبتشريف كريم من صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد نيابة عن سموه وبحضور صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة واذ ينتهز نادي الاتحاد هذه الفرصة ونيابة عن اعضاء شرف النادي ومجلس ادارته وجماهيره الغفيرة ان يتقدم بخالص الشكر لمقام سموه الكريم على هذه الرعاية الكريم”.