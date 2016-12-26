هادي يشكر التحالف العربي ويطمئن اليمنيين : نحن اليوم على اعتاب الانتصار الكبير

فهمي محمد (صدى):

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتحالف العربي ووصف دوله بشركاء الانتصار والدم والعرض وشركاء عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الذين انتصروا لعروبتهم وأهلهم في اليمن وأنقذوا اليمن من حرب أهلية طويلة المدى ونغصوا على ايران مشروعها في المنطقة.

وعبر في كلمة ألقاها خلال ترؤسه اليوم بمدينة المكلا اجتماعاً للسلطة المحلية لمحافظة حضرموت، عن الشكر والعرفان للتحالف العربي.. وقال “نحن اليوم على اعتاب الانتصار الكبير إن شاء الله نطلب تكثيف الدعم حتى نستكمل مشوارنا في الانتصار الكامل لجميع المحافظات ونصل إلى بر الأمان، حتى نمضي بعد ذلك في ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه وتأسيس الدولة الاتحادية وإجراء الانتخابات الرئاسية والاتحادية .

وطمأن الرئيس اليمني المقاومة في كل من تعز ومأرب وشبوة والبيضاء والجوف والبقع وميدي ونهم وصرواح وكل المناطق التي تقاتل من أجل التحرير من الانقلاب الغاشم بأن معاناتهم لن تطول ولن يطول صبرهم، ولن تمرر المؤامرات ضد الشعب اليمني.

وقال لن نسلم اليمن لإيران وأدواتها ولن نسمح للطائفين والتكفيرين والإرهابيين العبث بحاضر ومستقبل شعبنا اليمني ولا يمكن أن نقبل تلغيم المستقبل وتأسيس حروب لا نهاية لها بعد كل هذه التضحيات.

وأوضح الرئيس هادي في كلمته أنه وجه الحكومة بضبط وتحسين الخدمات والأمن وإدارة خطط واضحة ودقيقة لإعادة الاعمار والتنمية وتنشيط الحركة الاقتصادية والإسراع في اعداد مشاريع أنظمة وقوانين اليمن الاتحادي.