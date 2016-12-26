انتحارية تفجر نفسها في سوق للماشية شمال شرقي نيجيريا

وكالات (صدى):

فجرت انتحارية نفسها اليوم الإثنين، في سوق للماشية في مدينة “مايدوجوري” شمال شرقي نيجيريا.

وقالت الشرطة – في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) عربية – إن الانتحارية، التي نفذت الهجوم في سوق بإقليم كاسوا وسط البلاد، هي الوحيدة التي قتلت في الحادث.

وفي سياق متصل، ذكرت الشرطة أن امرأة أخرى تحمل قنبلة قتلها حشد غاضب في محيط المنطقة، وفجرت الشرطة لاحقا عبوتها الناسفة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، الذي يحمل ملامح هجمات بوكو حرام، ويأتي بعد أيام من إعلان رئيس الجمهورية محمد بخاري أن المعسكر الرئيسي للجماعة المتشددة في آخر جيب تسيطر عليه في البلاد قد سقط.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري قد قال – السبت الماضي – إن جيش بلاده سحق متشددي حركة “بوكو حرام” في غابة سامبيسا، أحد آخر معاقل الحركة المتطرفة في شمال شرق البلاد.