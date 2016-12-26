القبض على مواطنين سرقا كيابل كهربائية من كسارات رفحاء

حمود الدهمشي (صدى):

ألقت الدوريات الأمنية بمحافظة رفحاء القبض على مواطنين تورطا في سرقة كيابل كهربائية من إحدى الكسارات جنوب المحافظة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية “العقيد عويد مهدي” إن شرطة رفحاء تلقت بلاغا عند الساعة الثانية من صباح أمس الأحد، بقيام شخصين يستقلان سيارة من نوع “داتسون” بسرقة كيابل لتوصيل التيار الكهربائي.

وأوضح أن إحدى دوريات الأمن تمكنت من استيقاف السيارة والقبض على المتهمين، وتبين أنهما مواطنان أحدهما في العقد الثالث والآخر في العقد الرابع من العمر، وعثر في السيارة على الكيابل المبلغ عنها، بالإضافة إلى “مقص” يستخدم عادة في تقطيع الكيابل والأسلاك.

وتمت إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص بعد استكمال الإجراءات الاستدلالية.