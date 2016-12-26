بعد محاكمات صورية .. قبول استئناف 5 ايرانيين من مقتحمي السفارة ضد حبسهم 6 أشهر

طهران (صدى):

قضت محكمة موظفي الدولة بطهران، بقبول الطعن ضد حكم أصدرته الأسبوع الماضي بحبس 5 ايرانيين لمدة 6 أشهر لإدانتهم بالمشاركة في اقتحام وحرق سفارة المملكة في مطلع يناير الماضي.

و أوضح مصطفى شعباني محامي المتهمين، أن 6 متهمين من مجموع 19 متهما صدر بحقهم حكم بالسجن 6 أشهر، والبعض الآخر حكم عليهم بأحكام مع وقف التنفيذ، فيما تمت تبرئة الباقي.

يأتي هذا، بعد عدة جلسات من المحاكمات التي وصفت بـ”الصورية”، أسقطت محكمة موظفي الدولة في طهران التهم عن جميع المتهمين باقتحام وتخريب وحرق السفارة، وعقدت هذه المحاكمات بعد أشهر من المماطلة والتسويف والتضليل وبعدما طالب الرئيس الإيراني بمحاكمة علنية للمتورطين.

وذلك عقب ما واجهته إيران من ردود فعل حازمة من قبل المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، تلتها موجة من المقاطعة العربية والإدانات الإسلامية والدولية.