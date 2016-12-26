تقرير أمريكي: تجارة السيارات وتهريب المخدرات مصادر حزب الله لتمويل أنشطته الإرهابية

واشنطن (صدى):

كشفت تقارير حكومية أمريكية عن اعتماد حزب الله اللبناني على الدمج بين تجارة السيارات المستعملة بين الولايات المتحدة وجمهورية بنين غربي إفريقيا، وعائدات أرباح تهريب المخدرات، لتمويل أنشطته الإرهابية.

وكشف المكتب الأمريكي للإحصاء، أن صادرات سيارات الركاب، بين الولايات المتحدة وبنين ارتفعت بشكل لافت، خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 200 مليون دولار سنة 2007، لتتخطى 500 مليون دولار سنة 2014.

واوضح التقرير إلى أن حزب الله الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية ويرتبط عضويا بالنظام الإيراني، لايزال منتفعا من العملية، رغم فتح تحقيق أمريكي في القضية سنة 2011.

وأعلنت الولايات المتحدة، قبل خمس سنوات، أنها طهرت طريق التجارة بين الولايات المتحدة وبنين من غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية، على أثر التحقيق مع عدد من التجار الكبار، لكن يبدو أن العملية لم تؤت ثمارها.

وأكدت أرقام حكومية، أن خمسة من بين عشرة مصدرين كبار للسيارات، من الولايات المتحدة صوب بنين، جرى التحقيق معهم في 2011، تربطهم علاقات بأشخاص وشركات وردت أسماؤهم في تحقيقات أو خطوات أميركية ضد حزب الله.

وصدّرت الشركات الخمس التي تحوم حولها شبهات الصلة مع ميليشيات حزب الله، قرابة ثلث السيارات التي جرى إرسالها إلى بنين منذ 2012، أي أنها لم توقف أنشطتها بعد التحقيق.

ووجدت بعض الشركات التي رصد المحققون مخالفاتها في تجارة السيارات المستعملة مع بنين، طريقة للالتفاف على القانون، من خلال حل شركاتهم القديمة وإنشاء أخرى جديدة.

وتوصلت السلطات الأمريكية، سنة 2011، إلى أن مئات الملايين من الدولارات من أرباح تجارة السيارات المستعملة، جرى دمجها مع عائدات مخدرات من أميركا اللاتينية، ثم تم وضعها في مصرف لبناني ساهم في عملية غسيل الأموال.

وبحسب ما توصل إليه القضاء الأمريكي، سنة 2011، فإن حزب الله استفاد من مبلغ مالي مقابل تسهيل الصفقة، فيما عادت بعض الأموال إلى الولايات المتحدة لأجل شراء سيارات أخرى، علما أن عددا من مصدري تلك السيارات مهاجرون من أصول لبنانية.