سخرية واسعة من تهنئة الـ FBI بالكريسماس

واشنطن (صدى):

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالية على حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رسالة تهنئة بمناسبة أعياد الكريسماس، أثارت دهشة واستغراب مستخدمي الإنترنت.

فقد كانت التهنئة عبارة عن صورة مرسومة بواسطة برنامج رسم بدائي، كما هو واضح، فالصورة عبارة عن رجل الثلج، وتهنئة مكتوبة بطريقة عادية تقول «عطلات سعيدة من أسرة FBI إليكم»، ولم يكن هناك أي إبداع يُذكر في الصورة، حسبما ذكر موقع «إندي 100».

وقد انتقد كثير من المستخدمين تلك الصورة، بسبب بدائيتها وشكلها غير المقبول، فقد علق أحد الأشخاص قائلًا: «الوكالة التي تبلغ ميزانيتها ملايين الدولارات، طلبت تصميم تلك التهنئة من أحد المتدربين الذي يستخدم برنامج الرسم البدائي».

فيما علق شخص آخر قائلًا: «يبدو أن الصفحة تعرضت للاختراق».

فيما تطوع شخص آخر بتصميم صورة جديدة للوكالة، بدلًا من الصورة التي نشرتها.