جهاز «آيفون» من STC لصاحب الرسالة الشهيرة لوالدته

عادل الحربي (صدى):

منحت شركة الاتصالات السعودية STC جهاز آيفون هدية للطالب سعد البقمي صاحب الرسالة الشهيرة لوالدته التى انتشرت على مواقع التواصل.

وكان البقمي وجه رسالة مكتوبة لوالدته تعهد من خلالها بالمحافظة على الصلاة وبره بها وجميع أخوته والاجتهاد في دراسته، طالباً منها أن تشتري له جهاز آيفون مستعمل.

واستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد البياري، الطالب “سعد” في إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث جرى تكريمه وقدم له الهدايا التكريمية.

وقال البياري عن التكريم: “وصلتني صورة الرسالة من صديق عبر برنامج الواتساب وأعجبتني وعود سعد وبره بوالدته ، فأنزلت التغريدة للبحث عنه وتكريمه على هذا الاهتمام بوالدته لأنه يستحق ويستاهل “.