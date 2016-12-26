« هيئة السياحة » توقف تعد على موقع كعب الأثري

نايف السالم (صدى):

استدعى فرع هيئة السياحة والتراث الوطني ‏بالمدينة المنورة مواطناً تعد على موقع حصن كعب الأثري للتحقيق معه بعد ان اوقفت التعدي.

يشار الى أن المادة 72 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه، أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.