أمير الشرقية: النظافة ثقافة وسلوك على الجميع تطبيقه في الحياة اليومية

حمود الدهمشي (صدى):

أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أن مفهوم النظافة العامة، لا يمكن اختزاله في إزالة المخلفات فحسب، وإنما هو ثقافة وسلوك، يجب على الجميع تطبيقه في الحياة اليومية.

وشدد خلال رعايته الحفل الختامي لبرنامج التوعية بأهمية النظافة العامة بمدن حاضرة الدمام “إماطة”، بحضور أمين المنطقة م. فهد الجبير، ورئيس بلدي الدمام محمد آل دايل، وعددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال على أهمية حشد الجهود والطاقات، لنشر ثقافة المحافظة على جمال ونظافة المنطقة لدى جميع شرائح المجتمع، وخاصة فئة الشباب، سواءً من خلال الأسر أو عبر المؤسسات التعليمية.

وقال م. الجبير، إن الأمانة ركزت على برامج “التوعية”، إدراكاً منها بأهمية هذا الجانب في تعريف الأجيال القادمة بأهمية النظافة باعتبارها سلوكاً إيمانياً وحضارياً، مضيفاً أن برنامج “إماطة” جاء لمساندة عمل الأمانة الميداني الذي يعد الفرد جزءً منه، وأسهم في إشاعة نظام العقوبة للحد من مخالفة أنظمة النظافة.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات م. عبدالله القرني، أن برنامج إماطة حقق أكثر من 30 ألف مشاركة ميدانية من قبل المواطنين والمقيمين وقطاع التعليم، إضافة إلى تفاعل أكثر من 1500 متطوع أسهموا في تنفيذ 8 برامج متنوعة خلال عام كامل استهدفت جميع المجالات منها التعليمية والرياضية والتطوعية والمواطن والمقيم.