علم إسرائيل على بدلة أطفال يستفز مواطناً بالرياض

عادل الحربي (صدى):

استفزت صورة العلم الإسرائيلي أحد المواطنين بالرياض عندما تفاجأ بوجوده ضمن أعلام بعض الدول على ملابس اشتراها لطفله من سوق الرياض التعميري، بجوار سوق المعيقلية.

و على الفور قرر المواطن التواصل مع وزارة التجارة للتقدم ببلاغ الا انه تفاجأ بطلبهم التسجيل عبر التطبيق الرسمي فلم يستطيع

و أبدى المواطن استعداد لمُرافقة فرق التفتيش بوزارة التجارة لسحب هذه الملابس التي تحمل العلم الإسرائيلي من السوق السعودي.