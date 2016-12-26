علم إسرائيل على بدلة أطفال يستفز مواطناً بالرياض

عادل الحربي (صدى):
استفزت صورة العلم الإسرائيلي أحد المواطنين بالرياض عندما تفاجأ بوجوده ضمن أعلام بعض الدول على ملابس اشتراها لطفله من سوق الرياض التعميري، بجوار سوق المعيقلية.
و على الفور قرر المواطن التواصل مع وزارة التجارة للتقدم ببلاغ الا انه تفاجأ بطلبهم التسجيل عبر التطبيق الرسمي فلم يستطيع
و أبدى المواطن استعداد لمُرافقة فرق التفتيش بوزارة التجارة لسحب هذه الملابس التي تحمل العلم الإسرائيلي من السوق السعودي.
هذهي دوله صهيونيه فنبي الله اسرائيل براء من هؤلاء الصهاينه عليهم من الله مايستحقون فعلى المسلم عدم اطلاق اسم نبي الله علي هؤلاء المجرمين المغتصبين لدولة فلسطين