علم إسرائيل على بدلة أطفال يستفز مواطناً بالرياض

علم إسرائيل على بدلة أطفال يستفز مواطناً بالرياض
عادل الحربي (صدى):

استفزت صورة العلم الإسرائيلي أحد المواطنين بالرياض عندما تفاجأ بوجوده ضمن أعلام بعض الدول على ملابس اشتراها لطفله من سوق الرياض التعميري، بجوار سوق المعيقلية.

و على الفور قرر المواطن التواصل مع وزارة التجارة للتقدم ببلاغ الا انه تفاجأ بطلبهم التسجيل عبر التطبيق الرسمي فلم يستطيع

و أبدى المواطن استعداد لمُرافقة فرق التفتيش بوزارة التجارة لسحب هذه الملابس التي تحمل العلم الإسرائيلي من السوق السعودي.





  1. علي101 [ عدد التعليقات: 16 ] 26/12/2016 في
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    هذهي دوله صهيونيه فنبي الله اسرائيل براء من هؤلاء الصهاينه عليهم من الله مايستحقون فعلى المسلم عدم اطلاق اسم نبي الله علي هؤلاء المجرمين المغتصبين لدولة فلسطين


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