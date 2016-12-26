تفعيل برنامج “فطن” بابتدائية ابن مسعود بالعقيق

عادل الحربي (صدى):

نظمت مدرسة ابن مسعود الابتدائية لتحفيظ القرآن بالعقيق معرضا خاصا بالبرنامج الوطني الوقائي ” فطن ” وقد أكد المرشد الطلابي الأستاذ علي الشدوي أن البرنامج شهد تفاعلا من جميع طلاب بالمدرسة مع البرنامج مما يؤكد للجميع أن مثل هذه البرامج الهادفة قد يكون لها أثرها الإيجابي لدى الطلاب ، وقال قائد المدرسة الأستاذ نايف صالح طراد إن هذه البرامج لاتخلو من تحقيق الأهداف المنشودة وأبرزها توعية وحماية الطلاب من الأفكار المنحرفة والهدامة ؛ وغرس الإنتماء الوطني في نفوس الناشئة وغيرها الكثير من الأهداف التى تسعى إليها الوزارة لغرسها في نفوس الطلاب .