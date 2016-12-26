بالفيديو.. مانشستر يونايتد يسحق سندرلاند بثلاثية نظيفة

وكالات (صدى):

اكتسح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، نظيره سندرلاند بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة 18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم للشياطين الحمر دالي بليند في الدقيقة 39 من المباراة، ثم أضاف زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 82، قبل أن يضع مخيتارين الهدف الثالث في الدقيقة 86 بهذه النتيجة يرتفع يونايتد إلى 36 في المركز السادس.