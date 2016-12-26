بالفيديو .. تشيلسي يكتسح بورنموث بثلاثية ويحتفظ بصدارة البريمييرليج

معاذ محمود (صدى):

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي، فوزا مهما على نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة 18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الهدف الأول، بيدرو رودريجز في الدقيقة 24، ثم أضاف إيدين هازارد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 93، سجل بيدرو رودريجز هدف تشيلسي الثالث.

وبهذا الانتصار يرتفع رصيد تشيلسي إلى 46 نقطة مغردا وحده في صدارة حدول الترتيب.