الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للرجال

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن توافر وظائف إدارية شاغرة للرجال لحملة شهادات الماجستير أو البكالوريوس باسم “أخصائي التدقيق الداخلي، وأخصائي المشتريات”، للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من اليوم، الإثنين، الموافق 26 ديسمير 2016م .

وللتقديم، ومعرفة مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة للتوظيف هنا https://stccareers.taleo.net/careersection/stc_external/joblist.ftl?lang=en .