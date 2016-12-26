  • نشر : 2016/12/26 - 8:17 م
  • 1٬583 مشاهدة
  • 1 تعليق
  • الوظائف

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للرجال

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للرجال
فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن توافر وظائف إدارية شاغرة للرجال لحملة شهادات الماجستير أو البكالوريوس باسم “أخصائي التدقيق الداخلي، وأخصائي المشتريات”، للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من اليوم، الإثنين، الموافق 26 ديسمير 2016م .

وللتقديم، ومعرفة مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة للتوظيف هنا https://stccareers.taleo.net/careersection/stc_external/joblist.ftl?lang=en .





  1. سعد [ عدد التعليقات: 51 ] 26/12/2016 في
    رد
    1

    نصيحه لوجه الله لا أحد يقدم عليهم .


اترك تعليق