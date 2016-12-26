أمير الباحة” يدشن مشروعات تعليمية بقيمة ٢٠٧ مليون ويحاور ٣٢ الف طالب وطالبة بالمخواة

محمد بن شقيه (صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة عددًا من المشروعات التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة المخواة بقيمة تزيد عن 207 مليون ريال تستفيد منها أربع محافظات في الجزء التهامي بالمنطقة وهي كلاً من محافظة المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد.

حيث استقبل سمو الأمير في مقر إدارة التعليم محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان بن دادا ومدير عام التعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش ومدير التعليم بالمخواة ثم قدم نشيد ترحيبي من براعم الروضة ثم بعد ذلك أطلع سموه على المعرض المعد على هامش حفل التدشين مستمعاً إلى شرح من مدير التعليم بمحافظة المخواة الأستاذ علي بن خيران الزهراني عن تفاصيل المشروعات التعليمية الجديدة المتضمنة ثلاثة عشر مشروعًا تم استلامها وتشمل إنشاء عدد من المدارس للبنين والبنات بجميع المراحل بالإضافة إلى مبنى الإشراف التربوي بالمحافظة بتكلفة إجمالية تزيد على 106 ملايين ريال فيما بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 12 مشروعًا تجاوزت تكلفتها 101 مليون ريال.

عقب ذلك شرف سمو الأمير الحفل الخطابي المعد لتدشين المشاريع وإطلاق الحوار الطلابي حيث بديء بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ثم كلمة لمدير التعليم بمحافظة المخواة رحب فيها بأسم أسرة التعليم للبنين والبنات بسمو الأمير وأكد من خلالها على تحقيق الحلم بزيارة سموه وتدشين المشاريع التعليمية كما أستعرض إنجازات الإدارة ومنسوبيها وشكر من خلالها المتميزين والمتميزات معرباً ع اهتمام سمو أمير المنطقة ومتابعته لكل ما يخدم التعليم ومنوهاً بالدعم والرعاية بعد ذلك ألقى الشاعر محمد بن خضران الزهراني قصيدة نالت على استحسان الجميع.

بعد ذلك استمع الحضور إلى كلمة لسمو أمير المنطقة أيذانا بافتتاح اللقاء الحواري مع طلاب وطالبات تعليم المخواة الذي استهدف 32 الف طالب وطالبة تم ربطهم مع مسرح التعليم عبر تقنيات الربط الشبكي والبث والمباشر عبر الإنترنت و بين الأمير مشاري في كلمت الافتتاحية أهمية التلاحم بين القيادة والشعب ومذكرا بماتعيشه المملكة من أمن وأمان ونعم وقال سموه في معرض كلمته أن العاقل من أعظم بغيره مشيرا إلى مايشهده العالم من حولنا من أحداث جسام فيما بلادنا تنعم بوارف الامن وأجاب سموه على أسئلة الطلاب والطالبات التي تمحورت حول الرؤية الوطنية ودور التعليم فيها إضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياة الناس كما تطرق سموه خلال الحوار إلى دور المعلم في قدح الأفكار والرقي بالتعليم داعيا سموه إلى أهمية الحرص على الإبداع والتميز كما تطرق إلى أهمية وجود مجالس الشباب مؤكدا أن العمل جار في مجال دعم وتفعيل مجالس الشباب .

رافق سموه أثناء تدشينه للمشاريع التعليمية مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي ومدير عام مكتبه سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري وعدد من المسؤولين بالمنطقة.