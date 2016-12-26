بالفيديو .. متخصص في مجال الأسرة يحذر من بعض الأمور التي تقوم بها الخادمات

عادل الحربي (صدى):

حذَّر الدكتور جاسم المطوع أحد أبرز المتخصصين في مجال الأسرة والزواج والتربية والشباب في مقطع فيديو متداول من بعض الأمور التي تقوم بها الخادمات،و تدمِّر الطفل في المستقبل على حد تعبيره.

وقال المطوع، ، إن هناك أربعة أمور لا يجب على الخادمة أن تقوم بها، لأنها تدمِّر الطفل، أوّلها أن تطعم الخادمة الطفل، والأمر الثاني أن تقوم بحمل أغراضه، أمّا الأمر الثالث فهو أن تنوِّم الخادمة الطفل، والرابع هو احتضان الطفل.

و أضاف المطوع أن هذه الأمور تخلق نوع من العاطفة بين الخادمة والطفل، وهو أمر يتنافى مع وظيفة الخادمة التي يجب أن تنصبّ على الأمور الإدارية مثل غسيل الملابس، أو تجهيز الطعام وغيرها.

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