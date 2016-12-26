فتاة صينية تطور جهازا يساعد على التقبيل عن بعد

بكين (صدى):

طورت فتاة صينية تدعى “إيما يان تشانغ” جهازًا جديدًا يحمل اسمKissenger يمكن توصيله بالهاتف الذكى ويساعد مستخدمه فى تقبيل حبيبه عن بعد بشكل مباشر.

فبعد تقبيل الجهاز ينقل إشارات القبلة إلى الطرف الآخر الذى يوجد فى أى مكان حول العالم ، فهو بسيط للغاية من حيث التصميم أو طريقة العمل، فهو مكون من قطعة مصنوعة من السيليكون البيضاوى على شكل الشفاه فى الجزء السفلى، بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة الاستشعار عالية الدقة التى تسجل حركات الشفاه، بالإضافة إلى محركات خطية مصغرة تعمل على تكرار تلك الحركات على الجهاز الذى يستخدمه الطرف الآخر، وفقا لموقع “gizmodo” الأمريكى.

والباحثون بصدد تسجيل إحصائيات حول ضغط الدم ومعدل ضربات القلب فى الفحوصات المخبرية لمعرفة ما إذا كان يمكن للمستخدمين أن يتأثروا بالقبلة بنفس الطريقة فى الحقيقة أم لا.