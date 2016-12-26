  • نشر : 2016/12/26 - 7:35 م
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  • 10 تعليق
  • منوعات

فتاة صينية تطور جهازا يساعد على التقبيل عن بعد

فتاة صينية تطور جهازا يساعد على التقبيل عن بعد
بكين (صدى):

طورت فتاة صينية تدعى “إيما يان تشانغ” جهازًا جديدًا يحمل اسمKissenger يمكن توصيله بالهاتف الذكى ويساعد مستخدمه فى تقبيل حبيبه عن بعد بشكل مباشر.

فبعد تقبيل الجهاز ينقل إشارات القبلة إلى الطرف الآخر الذى يوجد فى أى مكان حول العالم ، فهو بسيط للغاية من حيث التصميم أو طريقة العمل، فهو مكون من قطعة مصنوعة من السيليكون البيضاوى على شكل الشفاه فى الجزء السفلى، بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة الاستشعار عالية الدقة التى تسجل حركات الشفاه، بالإضافة إلى محركات خطية مصغرة تعمل على تكرار تلك الحركات على الجهاز الذى يستخدمه الطرف الآخر، وفقا لموقع “gizmodo” الأمريكى.

والباحثون بصدد تسجيل إحصائيات حول ضغط الدم ومعدل ضربات القلب فى الفحوصات المخبرية لمعرفة ما إذا كان يمكن للمستخدمين أن يتأثروا بالقبلة بنفس الطريقة فى الحقيقة أم لا.




10 تعليقات


  1. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 26/12/2016 في
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    1

    ههههههههههههههه

  2. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2435 ] 26/12/2016 في
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    2

    تعليم عن بعد وموجود
    والزوجات الريبورتات جايه ف الطريق ومسافة السكة بس
    والحين بعد تقدر تبوس 😘 عن بعد والله شيء
    باقي الشخل عن بعد
    كل شيء بيصير عن بعد في رؤية ٢٠٣٠

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 26/12/2016 في
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    3

    هههههه
    صراحه حلووو 😉

  4. شايب بروحه [ عدد التعليقات: 82 ] 26/12/2016 في
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    4

    قال انفخ ياشريم قال مامن برطم

  5. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11204 ] 26/12/2016 في
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    5

    المحنه لاصارت فالشفايف…
    والله مشكلة😂😂😂😂😂

  6. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 26/12/2016 في
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    6

    الله ياخذك انتي واختراعك الغبي

  7. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 26/12/2016 في
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    7

    اقول يا الصينيه ايش رايك ترسلين لي ذعك السلكون انظف به القزاز

  8. لايكثر [ عدد التعليقات: 18799 ] 26/12/2016 في
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    8

    الحاجه أم الاختراع

  9. إسلام [ عدد التعليقات: 617 ] 27/12/2016 في
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    9

    تفاهه مدري إش مستفيدين من أخبار .

  10. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 360 ] 27/12/2016 في
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    10

    اقول روحي انتي واختراعك للناس الي من نوعيتك .الناس عندها الصوتيه والفديو. يعني بدري علاك تخترعين .


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