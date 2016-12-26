روسيا تنتشل أجزاء من طائرتها العسكرية المنكوبة

موسكو (صدى):

انتشلت فرق الإنقاذ الروسية أجزاء من الطائرة المنكوبة التابعة لوزارة الدفاع، التي سقطت في البحر الأسود مما أودى بحياة 92 شخصا، الأحد.

وذكرت وزارة الطوارئ، الاثنين، أن فرق الإنقاذ عثرت على أجزاء من الطائرة على بعد نحو ميل من مدينة سوتشي، وبعمق 27 مترا في البحر.

وتشارك 39 سفينة وخمس طائرات هليكوبتر وطائرة بدون طيار وأكثر من 100 غواص في عملية البحث، كما يمشط جنود ساحل البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن التحقيق في تحطم الطائرة لا يرجح أن يكون العمل الإرهابي هو السبب في الحادث.

وقد رجح وزير النقل الروسي، أن يكون سقوط الطائرة، وهي من طراز توبوليف-154 الطائرة متوجهين، ناجما عن خطأ الطيار أو خلل فني.

وتحطمت الطائرة بعد إقلاعها بقليل من سوتشي، وكان من بين ركابها أكثر من 60 من أعضاء فرقة الجيش الأحمر الموسيقية الشهيرة.

وكانت الفرقة متجهة إلى سوريا للترفيه عن الجنود الروس في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية، ليلة رأس السنة الجديدة.