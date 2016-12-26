دبلوماسية غانية تعمل في المملكة تطلق الرصاص على كنيسة مجاورة لمنزلها في العاصمة أكرا

أكرا (صدى):

أطلقت حاجية بويا جاريبا نائبة سفير غانا لدى المملكة ، النار على حشد تجمع في كنيسة مجاورة لمنزلها في العاصمة أكرا.

وعللت الدبلومسية الغانية ذلك بسبب الإزعاج الصادر منهم، ما تسبب في إثارة الفزع بين سكان المنطقة التي تعيش فيها.

ونقل تقرير عن الدبلوماسية الغانية قولها، إنها أرسلت صبيًّا ليطلب منهم الهدوء والكف عن الإزعاج، فتعرض للهجوم من قبل البعض وأصيب بحسب موقع “غانا ويب”.

وأوضح التقرير أن جاريبا أطلقت طلقات تحذيرية؛ لأن المصلين أصبحوا عدوانيين، بعد أن رفضوا الاستجابة لتحذيرها بالكفّ عن الضوضاء. مشيرة إلى أن الخطوة كانت “دفاعًا عن النفس”.

وقالت إنها تحمل سلاحًا مرخصًا، وإنها استدعت الشرطة لوقفهم، إلا أنهم لم يستجيبوا لها، بل وتمادوا بأن حاول البعض منهم مهاجمة منزلها.