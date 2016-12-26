بلدية القوز تصادر 250 كرتون بيض فاسد و تغلق مستودعاً مخالفاً

نايف السالم (صدى):

ضبطت بلدية القوز، بمحافظة القنفذة شاحنة من نوع “دينا” تنقل بيضا في الصندوق الخلفي لها رغم انها ليست مخصصة لنقل البيض والمواد الغذائية، التي تحتاج في نقلها إلى درجة حرارة منخفضة، والا تعرض البيض للتلف و الفساد قبل توزيعه على المحلات التجارية.

و أوضحت البلدية أن السيارة التي يقودها مقيم من الجنسية الباكستانية في طريقها إلى مركز القوز عبر الطريق الساحلي (جدة – جازان) وقادمة من محافظة جدة، وعند التأكد من الحمولة اتضح أنه بداخلها عدد 250 كرتون بيض وبواقع 3 آلاف طبق بيض.

و تم تطبيق النظام بحق المقيم لنقله مواد غذائية بطريقة مخالفة للأنظمة والإشتراطات الصحية، كما تم حجز البيض في المستودع القادمة إليه الحمولة وإغلاق المستودع، وأخذ عينات من البيض وإرساله إلى مختبر أمانة جدة للتأكد من صلاحية البيض، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودع.