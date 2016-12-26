غداً تنطلق اختبارات جامعة الملك فيصل للتعليم المطور للانتساب

عادل الحربي (صدى):

تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات برامج التعليم المطور للانتساب بجامعة الملك فيصل مساء يوم غد الثلاثاء 28/3 ، في جميع مراكز اختباراتها بالمملكة وخارجها البالغة ١٤٦ مركزا للطلاب والطالبات.

وأكد الدكتور عبدالعزيز بن جمال الساعاتي مدير جامعة الملك فيصل أن الجامعة استكملت استعداداتها لاستقبال أبنائها الطلاب، وبناتها الطالبات في جميع مراكز الاختبارات التي تتوزع على جميع مناطق الوطن الغالي تسهيلا لهم لأداء اختباراتهم بكل يسر واطمئنان.

و أضاف الساعاتي أنه تم تجهيز وإرسال الأسئلة إلى المراكز وفق آليات احترافية تضمن سريتها، ووصولها في الوقت المحدد، إلى جانب تيسير اختبارات نزلاء السجون من الطلاب والطالبات البالغ عددهم قرابة ٤٠٠ نزيل.

وأعرب مدير الجامعة لجميع أبنائه الطلبة عن دعائه لهم بالتوفيق والنجاح، وتحقيق طموحاتهم. ولفت إلى أنه وافق مؤخرًا على إعفاء أكثر من (2167) من الدارسين بنظام التعليم المطور “الانتساب” من العسكريين والمشاركين في عاصفة الحزم المرابطين على الحد الجنوبي من الرسوم الدراسية لهذا الفصل الدراسي الأول، والتي تفوق ما قيمته أكثر من 5 ملايين ريال؛ إيماناً من الجامعة بدورها في التسهيل والتعاون مع طلبتها البواسل، وتقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع لهم؛ لما يبذلونه من تضحيات للذود عن الوطن العزيز وحفظ أمنه، مؤكدًا على أن ما يتم تقديمه لهم يعد أقل ما يمكن أن تقدمه الجامعة كمشاركة منها لمساندتهم في هذا الموقف الوطني.