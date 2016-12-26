إيران تتهم الإمارات بالتعنت لعدم استضافة ودية المغرب

معاذ محمود (صدى):

وجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الإثنين، اتهامات إلى الاتحاد الإماراتي، بمحاولة عرقلة المباراة الودية بين إيران والمغرب المقرر إقامتها في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في 7 من يناير المقبل.

وكان علي رضا أسدي الأمين العام للاتحاد الإيراني، أكد أن الاتحاد الإماراتي يتعنتون لعدم استضافة المباراة، رغم انتظام المنتخب الإيراني في معسكر تدريبي في الإمارات الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يقيم المنتخب الإيراني تدريبات في الامارات استعدادًا لمرحلة الإياب في تصفيات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في روسيا 2018.