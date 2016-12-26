محلل تحكيمي: “المرداسي” يدير نهائي كأس ولي العهد في هذه الحالة

معاذ محمود (صدى):

أكد عبد العزيز الكثيري، المحلل التحكيمي، أن هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام، كان السبب في اختيار طاقم تحكيم محلي لمباراتي الهلال أمام النصر والأهلي أمام الاتحاد، في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد.

وأضاف “الكثيري” في تصريحات إذاعية، أنه إذا نجح الحكمين تركي الخضير ومحمد الهويش لإدارة مباراتي نصف النهائي من كأس ولي العهد، فإن النهائي سيكون بصافرة الدولي فهد المرداسي.

هذا ويلعب الهلال مع النصر مساء اليوم الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فيما تقام المباراة الثانية بين الاتحاد والأهلي غدا الثلاثاء.