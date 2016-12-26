«المطلق»: الإنسان يجب أن يكون له نصيب من الترفيه إن كان قادراً

عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي ، على أهمية اللهو والمرح مع الأسرة والأبناء داخل المنزل والحرص على إدخال البهجة والسرور عليهم وترك الجد.

و قال المطلق في فقرة إذاعية بعنوان ” الترفيه عن النفس ” بإذاعة القرآن الكريم :“ينبغي للإنسان العاقل أن يصنع لأبنائه من الترفيه ما يغنيهم عن الترفيه المكلف إذا كانت ليست لديه المقدرة المالية، مشيرا إلى أن الخروج للحدائق العامة والمنتزهات والبراري يعد ترفيها متيسرا وغير مكلف ماديا”.

و أضاف المطلق أن الإنسان يجب أن يكون له نصيب من الترفيه ، وإن كانت لديه القدرة المادية لابأس من السفر للخارج للترفيه.