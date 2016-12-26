مهاجم الاتحاد يؤدي العمرة ويدعو الجماهير للمساندة أمام الأهلي

معاذ محمود (صدى):

حرص الدولي التونسي أحمد العكايشي، مهاجم نادي الاتحاد، على أداء مناسك العمرة قبل المباراة المرتقبة، غدًا أمام الغريم التقليدي الأهلي، في نصف نهائي كأس ولي العهد.

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” له أمام الكعبة خلال أدائه المناسك، قائلا “اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن توفقنا وتسدد خطانا في الملعب. دعواتكم و حضوركم تصنع فينا القوة و الدفع للانتصار همتكم معانا يا جمهور الذهب”.