312 مليون ريال خسائر الأسر السعودية من هروب العمالة

عادل الحربي (صدى):

أكد خبراء أن الأسر السعودية تتكبد خسائر أكثر من 312 مليون ريال نتيجة هروب العمالية المنزلية التي قدرتها إدارة الجوازات بـ24 ألف حالة.

و ووفقاً للوطن فإن تزايد اعداد العمال الهاربين يعود لوقوع كثير من الأسر في مخالفات تشغيل العمالة الهاربة وإيوائهم إلى جانب وجود سماسرة يؤمنون العمل للمخالفين مقابل عمولات مالية تدفعها الأسر للوسطاء ومعظمهم من العمالة المخالفة.

و أوضح أستاذ قانون العمل بكلية الحقوق جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد رشاد خياط، أن منح عامل الخدمة المنزلية راحة يومية لا تقل عن تسع ساعات من العوامل المهمة جدا،، مؤكداً أنه يجوز له الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد.

وأكد “خياط” أن صاحب العمل يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن 2000 ريال أو بمنعه من الاستقدام لمدة سنة أو كلاهما معاً، وفي حالة تكرار المخالفة من قبل صاحب العمل يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال أو منعه من الاستقدام لمدة ثلاث سنوات أو كلاهما معاً، وفي حالة تعدد المخالفة 3 مرات يتم منع صاحب العمل من الاستقدام نهائياً.

وأضاف “خياط” و تقدم الرعاية الصحية للعامل وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة، ويستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد على 30 يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته للإجازة، لافتا إلى أن عامل الخدمة المنزلية يستحق إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، ويستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة قيمتها أجرة شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.