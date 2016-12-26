  • نشر : 2016/12/26 - 6:09 م
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  • 12 تعليق
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وفاة طفل بعد اغتصابه داخل حضانة في القاهرة

وفاة طفل بعد اغتصابه داخل حضانة في القاهرة
القاهرة (صدى):

تعرض طفل للاغتصاب أثناء تواجده بحضانة بمنطقة دار السلام في القاهرة ، وقررت النيابة المصرية تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان.

 
وتفصيلا ؛أصيب طفل  فى الرابعة من عمره بحالة إحياء شديدة عقب عودته إلى منزله مما اضطر والدته لنقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، للكشف الطبى عليه، ولكنه توفى على إثر إصابته  قبل الوصول إلى المستشفى.

 

واثبت الكشف الطبى على الطفل ،تناوله كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدر وتعرضه للاغتصاب.

 




12 تعليق


  1. الملكي الاهلي [ عدد التعليقات: 15 ] 26/12/2016 في
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    1

    حسبنا الله ونعم الوكيل

  2. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 446 ] 26/12/2016 في
    رد
    2

    حسبي الله فيهم ماخلو حتى اطفال الحضانه الله يسلط عليهم الأنذال ولا يوفقهم

  3. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11264 ] 26/12/2016 في
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    3

    لا إله الا الله يارب رحمتك ايش بقى من المصايب

  4. ابوفهد الحبلاني العنزي [ عدد التعليقات: 560 ] 26/12/2016 في
    رد
    4

    حسبنا الله ونعم الوكيل

  5. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 26/12/2016 في
    رد
    5

    يااااا ربي

  6. ارزقنا على قد نيتنا ..يالله [ عدد التعليقات: 93 ] 26/12/2016 في
    رد
    6

    الخبر ييقول في القاهرة .

  7. ارزقنا على قد نيتنا ..يالله [ عدد التعليقات: 93 ] 26/12/2016 في
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    7

    يقول

  8. ام البنات [ عدد التعليقات: 972 ] 26/12/2016 في
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    8

    حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

  9. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 26/12/2016 في
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    9

    لاحول ولاقوة الا بالله

  10. ابوسعود٠٥٠٢ [ عدد التعليقات: 109 ] 26/12/2016 في
    رد
    10

    ياناس وش فيهم المصاريا
    اعوذ بالله قسم بالله اوسخ شعب الا من رحم الله

  11. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 359 ] 27/12/2016 في
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    11

    حسبي الله عليهم ونعم والوكيل .حتي الطفل ماخلوه في حاله .لهي الدرجه الجنس عندهم اهم من السمعه معاد يميزون بين كبير ولا صغير .استفغرالله .لزم يتعالجون عن الجنس .

  12. راحو الطيبن [ عدد التعليقات: 20 ] 27/12/2016 في
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    12

    براكات .. الله ينتقم منه


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