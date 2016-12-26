وفاة طفل بعد اغتصابه داخل حضانة في القاهرة

القاهرة (صدى):
تعرض طفل للاغتصاب أثناء تواجده بحضانة بمنطقة دار السلام في القاهرة ، وقررت النيابة المصرية تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان.
وتفصيلا ؛أصيب طفل فى الرابعة من عمره بحالة إحياء شديدة عقب عودته إلى منزله مما اضطر والدته لنقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، للكشف الطبى عليه، ولكنه توفى على إثر إصابته قبل الوصول إلى المستشفى.
واثبت الكشف الطبى على الطفل ،تناوله كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدر وتعرضه للاغتصاب.
12 تعليق
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبي الله فيهم ماخلو حتى اطفال الحضانه الله يسلط عليهم الأنذال ولا يوفقهم
لا إله الا الله يارب رحمتك ايش بقى من المصايب
حسبنا الله ونعم الوكيل
يااااا ربي
الخبر ييقول في القاهرة .
يقول
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
لاحول ولاقوة الا بالله
ياناس وش فيهم المصاريا
اعوذ بالله قسم بالله اوسخ شعب الا من رحم الله
حسبي الله عليهم ونعم والوكيل .حتي الطفل ماخلوه في حاله .لهي الدرجه الجنس عندهم اهم من السمعه معاد يميزون بين كبير ولا صغير .استفغرالله .لزم يتعالجون عن الجنس .
براكات .. الله ينتقم منه