وفاة طفل بعد اغتصابه داخل حضانة في القاهرة

القاهرة (صدى):

تعرض طفل للاغتصاب أثناء تواجده بحضانة بمنطقة دار السلام في القاهرة ، وقررت النيابة المصرية تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان.



وتفصيلا ؛أصيب طفل فى الرابعة من عمره بحالة إحياء شديدة عقب عودته إلى منزله مما اضطر والدته لنقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، للكشف الطبى عليه، ولكنه توفى على إثر إصابته قبل الوصول إلى المستشفى.

واثبت الكشف الطبى على الطفل ،تناوله كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدر وتعرضه للاغتصاب.