“العويس” على أعتاب نادي الهلال بـ8 ملايين ريال ولاعبين

معاذ محمود (صدى):

أغلق محمد العويس، حارس الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، جميع الأبواب أمام مسؤولي النادي لفتح مفاوضات أو محادثات لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، متمسكا بالرحيل.

وكشفت مصادر داخل نادي الشباب أن “العويس” اتفق مع إدارة نادي الهلال على الانتقال إلى صفوفه مقابل 8 ملايين ريال، وينتظر أن يعلن ذلك بعد دخوله في الفترة الحرة بعد أسابيع قليلة، وقد ينتظر حتى انتهاء عقده نهاية الموسم.

ويسعى الهلال لضمان توقيع الحارس العويس أولا بعد دخوله الأشهر الستة من عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم الدخول في مفاوضات مع إدارة نادي الشباب لشراء الشهور الستة الأخيرة؛ لضمان تسجيله في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيعرض الهلال انتقال خالد كعبي ليتسنى للشبابيين تسجيله في فترة الانتقالات المقبلة بدلا من الانتظار إلى بداية الموسم المقبل بعد نهاية عقده، إضافة إلى التنازل عن اللاعب عبد العزيز الدوسري مجانا بإعارته مع تقديم ضمان بتسديد 60 في المائة من راتبه السنوي حتى نهاية عقده في 2019.