زعيم كوريا الشمالية يتهم مسؤولين في حزبه بالفساد

بيونغيانغ (صدى):

اتهم الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الإثنين، مسؤولين في حزبه بـ “الفساد” و”التقاعس”، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضاف الزعيم الكوري في كلمة له أمام أحد مجالس حزب العمال الكوري الشمالي، إن “استغلال المسؤولين مناصبهم، أضحى سببا رئيسيا للفساد والتصرفات السيئة الأخرى، وهذا ما يلحق ضررا كبيرا بحزب العمال والأيديولوجية الرسمية للدولة”.

ودعا الزعيم الكوري أعضاء الحزب لمكافحة التقاعس والتصرفات الخاطئة التي يرتكبها المسؤولون بكل حزم، مؤكدا على دور أعضاء الحزب في “بناء دولة اشتراكية قوية”.