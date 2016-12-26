تأهيل المجمعة يُنظم برنامجاً توعوياً عن الوقاية من امراض الشتاء

عادل الحربي (صدى):

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالمجمعة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض برنامجاً توعوياً بعنوان “شتاء خالي من الأمراض” استهدف 59 متدربة من مقيمات ومنسوبات المركز.

احتوى البرنامج الذي نفذه مجموعة من موظفات المركز على مجموعة من النصائح والإرشادات حول امراض الشتاء اسبابها وانواعها وافضل الإجراءات للوقاية منها كما تم عرض أهم الأطعمة الشتوية والمشروبات المقاومة للأمراض إضافةً إلى تنظيم العديد من الأركان التعليمية والترفيهية المصاحبة مثل ركن السنة النبوية وركن الأطعمة الشتوية وركن العناية بالبشرة في الشتاء وتم توزيع العديد من المنشورات التوعوية والكتيبات.

يُشار الى ان هذا البرنامج يعتير من ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة الدورية التي يقدمها مركز التأهيل الشامل بالمجمعة لمقيماته ومنسوباته بهدف رفع مستوى الوعي لديهن في جميع المجالات.