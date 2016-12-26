«محمد» الإسرائيلي الأكثر انتشاراً في الكيان الصهيوني عام 2016

القدس (صدى):

اكد مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلى ان أكثر الأسماء انتشارا فى إسرائيل عام 2016 في أسماء الذكور هو اسم “محمد” فيما كان اسم “نوعاه ” الأكثر إطلاقا على المواليد الإناث عام 2016 .

واوضح مكتب الإحصاءاسم “نوعاه” المرتبة الأولى عام 2016 حيث أطلق على 1445 أنثى يهودية ليحافظ على ترتيبه الأول الذى احتله للمرة الأولى قبل 16 عاما، مسجلا أطول فترة زمنية متواصلة يحافظ فيها “اسم” على المرتبة الأولى من حيث اطلاقه على الإناث اليهوديات حديثات الولادة .



وأضاف ؛ انه تم طلاق اسم “محمد” على 2730 مولودا ذكرا ولدوا فى إسرائيل عام 2016 ليأتى اسم يوسف في المرتبة الثانية بـ 1880 مولودا مسلما ذكرا فيما احتل “آرئيل” المرتبة الثالثة على مستوى إسرائيل حيث أطلق على 1792 مولودا ذكرا من بين 11253 يهوديا ، بحسب وكالة ” معا” الفلسطينية .