البورصة المصرية تخسر 1.4 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

القاهرة (صدى):

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 1.4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 597.5مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 983.7 مليون جنيه .

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية “إيجي اكس 30 “بنسبة 56ر0 % ليبلغ مستوى 04ر12182 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنسبة 1.23 % ليبلغ مستوى 459.45 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقًا نحو 46ر0 % ليبلغ مستوى 1089.42 نقطة.

وكان مؤشرات البورصة المصرية، قد تباين أداءه لدى اغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب نحو الشراء .