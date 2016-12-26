مطالبات بقوانين للسماح بالزواج من الدمي الجنسية

طالب الباحث “ديفيد ليفى” السلطات المتخصصة السماح للإنسان بالزواج من الروبوتات الجنسية بدون أى قيود، وهذا من أجل مواكبة التكنولوجيا الحديثة التى تمكنت من تطوير روبوتات قادرة على حل مكان البشر فى أغلب الوظائف.
وقال “ليفى” إن العالم سيتمكن من الزواج من الروبوتات بشكل طبيعى عندما يتم تطوير مستوى كافٍ من الذكاء الاصطناعى، وهو أمر ليس ببعيد فأغلب الشركات التكنولوجية حاليا تعمل على هذه التقنية لاستخدامها بأكبر شكل ممكن.
وأوضح أنه على مدى العقود القليلة الماضية كان هناك العديد من التغييرات التى حدثت فى قوانين الزواج فى ما يخص الزواج بين رجلين أو امرأتين، ويعتقد أن الناس الذين يحبون آلات سيحصلون قريبا على حقوق مشابهة.
وبحسب موقع “ديلى إكسبرس” البريطاني ، تطرق مؤتمر “Love and Sex with Robots” الأخير تم التطرق إلى كل ما يتعلق بمستقبل الروبوتات الجنسية، حتى تربية الأطفال، فقال الباحثون إن الروبوتات مؤهلة لتربية الأطفال مع البشر.
14 تعليق
طيب ويش فايدة نشرها
هم متخلفين
لكن حنا كمان معاهم مدام نقلها ونساهم بنشرها
لابد من ت…في بعض مواضيع نشر
ممتاز جدا الصراحة ليتكم تجيبونهم عندنا ف السعوديه لانه مع شخلت رؤية ٢٠٣٠ محد راح يقدر يتزوج ف ماله الا امرأة ريبورت
ويقولك بكرى زوجتك ريبورت ولا عادي …
طيب وأذا هذا الريبورت حصله ألتماس ألكتروني أو ضرب شوط .. هههههههههههه كيف الحال بس هع
.
كلاً ياخذ نصيبه هااااااااااع هع
مافيه رجال دمى احسن من هالجحلط عندنا اللي لايهش ولا ينش هههه
ربنا مايحرمكم من الهبل ابدا , حقا هذا اخر الزمان (اذا اكتفى الرجل بالرجل واكتفت المرأة بالمرأة) واضف اليها الان روبوتات نسائية ورجالية ياخيبتنا الثقيلة
😂😂😂
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طيب وأذا واحد تزوج من الريبورت
طبعا الريبورت اله ويمكن يخلف اله
وجاه ولد وانيت غمارتين او بقي او بانشي
شنو راح يسميهم ؟؟
وهل يعرض عياله اقصد خلفته من الريبورت
في حراج السيارات ويكتب ولدي الكبير بانشي للبيع
— ًًً.. يـادافـع البـلا هــاي اشلــون تــرهــم ؟ .. ًًً–
هههههههههههههههههههههههههههههاااي
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علا انهم كا الانعام اواشد وصلوا للذى لم ناصل اليه ولن ناصل اليه
اهم شي لا يكثر هرجها وطلبها للدراهم وودني السوق وعروس
اعوذ بالله عسى اختراعكم مايتعداكم ياكفار يمكن تنقرضون ونرتاح منكم
ليش قلوا الحريم والرجال مالت عليكم وع اختراعكم .لا واشكلها تخوف .بالله وش الفايده منها لا تتحرك ولا تتكلم ولا تحس .اذا تحصل ومهمه تجي للي مايقدر ع الزواج .واهم شي رجال كثير تچيبون عندنا عشان نفتك من الي عندنا .وللمطلاقات الي تاركينهن ولا يبون زواج منه .جيبوهم
اتوقع لو تجي السعودية الروبورتات بتصاب بصدمة عظيمة وتهنج من هبال السعوديين