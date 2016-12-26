مطالبات بقوانين للسماح بالزواج من الدمي الجنسية

لندن (صدى):

طالب الباحث “ديفيد ليفى” السلطات المتخصصة السماح للإنسان بالزواج من الروبوتات الجنسية بدون أى قيود، وهذا من أجل مواكبة التكنولوجيا الحديثة التى تمكنت من تطوير روبوتات قادرة على حل مكان البشر فى أغلب الوظائف.

وقال “ليفى” إن العالم سيتمكن من الزواج من الروبوتات بشكل طبيعى عندما يتم تطوير مستوى كافٍ من الذكاء الاصطناعى، وهو أمر ليس ببعيد فأغلب الشركات التكنولوجية حاليا تعمل على هذه التقنية لاستخدامها بأكبر شكل ممكن.

وأوضح أنه على مدى العقود القليلة الماضية كان هناك العديد من التغييرات التى حدثت فى قوانين الزواج فى ما يخص الزواج بين رجلين أو امرأتين، ويعتقد أن الناس الذين يحبون آلات سيحصلون قريبا على حقوق مشابهة.

وبحسب موقع “ديلى إكسبرس” البريطاني ، تطرق مؤتمر “Love and Sex with Robots” الأخير تم التطرق إلى كل ما يتعلق بمستقبل الروبوتات الجنسية، حتى تربية الأطفال، فقال الباحثون إن الروبوتات مؤهلة لتربية الأطفال مع البشر.