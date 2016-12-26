توحيد الدوام في المدارس المشتركة بمنطقة مكة المكرمة

نايف السالم (صدى):

أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تطبيق جدول التوقيت الزمني لليوم الدراسي للمدارس المشتركة “الصباحية والمسائية”،اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٣ / ١٤٣٨ هـ.

و طالب محمد بن مهدي الحارثي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مكاتب التعليم والمشرفين التربويين إلى متابعة تنفيذ الجدول وتدوين الملاحظات الميدانية ،مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه الخطوة سيتم تعميمها على بقية المدارس الأخرى العام القادم كمرحلة أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ اصطفاف الطابور الصباحي في التوقيت الصيفي والشتوي معًا من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة ١٥ : ٧ .

وتبدأ الحصة الأولى الساعة ١٥ : ٧ صباحًا ويكون الانصراف الساعة ٢٥ : ١٢ مساءً.

ويبدأ الطابور المسائي من الساعة ٥٠: ١٢ فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الواحدة بينما يكون الانصراف الساعة ٦:١٥ مساءً.