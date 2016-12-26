بالفيديو.. عاملة منزلية سابقة بالمملكة تطرح كتابها الأول في معرض الكتاب بجدة

نايف السالم (صدى):

طرحت كاتبة تشادية تدعى أمينة عيسى العقيد أولى كتبها في معرض الكتاب بجدة، التي كتبته خلال عملها كعاملة منزلية على مدى أربع سنوات تحت عنوان “لي وطن ولكن”.

و تقول أمينة بحسب”عكاظ” إنها وُلدت في المملكة، ويعيش معظم أفراد عائلتها في تشاد، وتعمل عاملة منزلية، وبدأت الكتابة منذ سن مبكرة، وكانت تواصل العمل لدى مكفوليها حتى الساعة العاشرة ليلاً، ثم تخلو بنفسها في غرفتها، حيث تكتب كتابها “لي وطن ولكن” وتدوّنه في دفاتر ورقية.

وأضافت أنها أرادت لاحقاً طباعة الكتاب ونشره، فخاطبت إحدى دور النشر وأرسلت نسخاً خطية من الكتاب، فطلبوا منها إرسال نسخة إلكترونية منه، ولكن لم يكن لديها جهاز كمبيوتر، فذهبت لإحدى المكتبات لتفريغ النص على برنامج “الوورد”، موضحةً أنها واجهت عدة مشاكل في التواصل مع دار النشر، للموافقة على التعديلات والترتيبات الخاصة بالكتاب، حيث لم يكن لديها شبكة إنترنت في مقر عملها، مبينةً أن تعاون دار النشر معها ساعدها كثيراً على أن يتم طرح كتابها بمعرض الكتاب بجدة هذا العام.

وأشارت إلى أن كتابها “لي وطن ولكن” يحكي معاناتها في الغربة، وتوقها إلى بلادها تشاد، ويتضمن نصوصاً وقصصاً وخواطر، موضحةً أن كتابته استغرقت أربع سنوات حتى يرى النور.