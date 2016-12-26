نجاح أول جراحة قلب مفتوح لترقيع الشرايين لستيني في جازان

حسن الجعفري (صدى):

نجح فريق طبي بالمركز الاستشاري التابع لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، في إجراء أول عملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين لمريض ستيني.

وأوضحت الصحة، أن المريض نوم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر إثر ذبحة صدرية أمامية حادة, وشخصت حالته بانسداد المنبع الرئيسي الأيسر للشرايين التاجية، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين ، حيث جرى توصيل ثلاثة شرايين للقلب بنجاح ، ونقل المريض إلى العناية المركزة وهو بحالة مستقرة.

وكان المركز الاستشاري التابع لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية قد دشن مؤخراً بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في منطقة جازان بموجب اتفاقية تعاون مشترك بين “الصحة” في جازان والمدينة الطبية.