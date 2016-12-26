وزير التجارة يكرم مواطنين متعاونين مع الوزارة بالإبلاغ عن سلع مغشوشة

عادل الحربي (صدى):

كرم الدكتور “ماجد بن عبد الله القصبي” وزير التجارة والاستثمار، عددا من المواطنين المتعاونين مع الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات التجارية، ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، مشيرا إلى أنهم قدوة للمواطن المسؤول وسفراء لحماية المستهلك.

ووجه “القصبي” الشكر لمواطنين من مختلف مناطق المملكة، خلال استقباله له بمكتبه اليوم، نظير تعاونهم المثمر مع الوزارة والذي أدى لضبط أكثر من 300 ألف شلعة مغشوشة و87 طن من السمتل والروييان الفاسدة قبل توزيعها للأسواق، موضحا أن البلاد مستهدفة في كل شىء ومنها الغش والتلاعب الذي يضر بالصحة والوطن.

وأعرب المكرمون ” عبدالوهاب بن محمد آل دريم، عبدالعزيز بن سعود الشويل، جابر بن علي عسيري، جعفر بن سعد القحطاني، فهد القرني، أحمد بن خالد الجري، عبدالعزيز بن محمد الأحمري و مخلص عبدالله سعيد”، عن عن امتنانهم لمبادرة الوزارة بتكريمهم وتقديم المكافآت لهم مؤكدين بأن شعورهم بالمسؤولية تملي عليهم القيام بالإبلاغ عن مثل هذه التصرفات ومنع أي تلاعب يؤدي إلى الضرر بأرواح البشر.