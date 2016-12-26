بالصور .. المياه بطلا لبطولة اسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس

احمد مسملي (صدى):

توج مدير السجون بمنطقة جازان العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني ومدير مكتب الهيئه العامه للرياضه بمنطقة جازان الاستاذ ابراهيم الرياني فريق المياه بجازان بطلأ لبطولة اسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لكرة القدم بعد تغلبه على فريق مستشفى الملك فهد بجازان 1/4سجلها خالد سمكري 3اهداف وهدف سجله نايف وسجل لمستشفى الملك فهد زياد حمزي .

قاد المباره النهائيه حكم ساحه حسن القاضي وساعده كل من فهد معشي وماهر هادي وحكم رابع عبدالله الاحوس مراقب المباره اكرم سوادي في اللقاء الذي اقيم على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضيه بجازان في البطوله التى نظمتها مديرية السجون بجازان ومتابعة مكتب الهيئه العامه للرياضه بجازان.

وذالك بحضور مدراء الدوئر الحكوميه والقطاعات المشاركه في البطوله وضباط وافراد السجون ورئيس لجنة الحكام الفرعيه بجازان الاستاذعباس ابراهيم بمشاركة جمعية كشافة نادي اليرموك.

وشهدت البطوله مشاركة (18)فريقا وهي أمارة المنطقه ومديرية السجون ومديرية الدفاع المدني وقيادة حرس الحدود وامن المنشات وادارة المرور والشئون الصحيه والارصاد وامن الطرق وامن المهمات والواجبات والجوازت ومستشفى الملك فهد ومستشفى ابوعريش ومستشفى العارضه والكهرباء وكلية التقنيه ومديرية المياه وهيئة الرياضه.

واقيمت البطوله بنظام خروج المغلوب وشهدة البطوله متعه كرويه رائعه سواء في التنظيم والحضور الجماهيري الكبير حيث قدم الفريقين لمحات فنيه ومهارات كرويه عاليه وزاد حلاوة النهائي مشاركة الكشافه وطلاب المدارس في حفل الختام والمعلق المبدع احمد دهل وكرنفال رائع من نايس سبارتي للمناسبات والاحتفالات .

وبعدذالك كرم مدير السجون الداعمين والمشاركين وكرم المتسابق فيصل عسيس الذي حصل على المركز الاول في مسابقة الخط العربي من ضمن الفعاليات ومبلغ 3000ريال.

وحصل في البطوله على جائزة افضل لاعب في البطوله خالد سمكري وهداف البطوله خالد سمكري من المياه وافضل حارس أسامه حارس من المياه .

وتكريم مدير مكتب الهيئه العامه للرياضه بجازان من مدير السجون بجازان وتكريم رئيس لجنة الفرعيه بجازان الاستاذ عباس ابراهيم وبعدذالك حكام المباره النهائيه كاس المركز الثاني والميداليات الفضيه مستشفى الملك فهد والحاصل على المركز الاول فريق المياه كاس البطوله والميداليات الذهبيه.