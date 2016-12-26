إغلاق سوق الأسهم المحلية على انخفاض

عادل الحربي (صدى):

أغلق سوق الأسهم المحلية، اليوم منخفضاً 24.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7166.36 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 251 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة, ودور, والدرع العربي, والصقر للتأمين, والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الكيميائية, وكهرباء السعودية, والطباعة والتغليف, وكيان السعودية, وبيترو رابغ, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.32 %.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وكهرباء السعودية, وتكوين هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وكهرباء السعودية, ودار الأركان والدرع العربي هي الأكثر نشاطا في القيمة.