أبل تواجه مشكلة جديدة في كاميرا “iPhone 7”

وكالات (صدى):

تواجه شركة أبل مشكلة جديدة بسبب كاميرا هاتف “آيفون 7 بلس”، بعد أن اشتكى عددا من العملاء من ظهور شاشات فارغة عن فتح التطبيق، وظهور صبغة خضراء بسيطة على صورهم، إضافة لإغلاق التطبيق تلقائيا بعد تحذيرات كاذبة بارتفاع درجة الحرارة في بعض الهواتف.

وقال بعض المستخدمين عبر موقع “رديت” أن شركة آبل تقدم خدمات الإصلاح واستبدال الهواتف المتضررة، رغم عدم اعترافها رسميا بوجود مشكلة في أجهزة “iPhone 7”.