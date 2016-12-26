شخص هتك عرض قاصر 6 مرات تحت نظر الشرطة بدبي

فيصل إبراهيم (صدى):

تنظر محاكم دبي اليوم الاثنين، واقعة قيام متهم بهتك عرض فتاة قاصر أكثر من مرة على أحد الشواطئ أمام نظر الشرطة التي كانت تراقب تحركاته بعد ورود بلاغات عن الواقعة.

كلنت شرطة دبي قد تلقت بلاغ عبر الخط المجاني، مفادها الاشتباه بشخص يتواجد بأحد مناطق دبي بشكل دوري ويقف في مكان مشبوه وبرفقته فتاة لا تتجاوز الرابعة عشر من عمرها، حيث تصعد معه إلى السيارة بشكل مثير للريبة.

ورصدت الشرطة المتهم يجلس مع المجني عليها وأشقائها وبعد ذلك تصعد الفتاة معه إلى السيارة، وشوهد أكثر من مرة وبنفس الفعل حوالي ( 6 ) مرات ولمدة أسبوعين وبالفعل تم القبض عليه وبرفقته الفتاة في السيارة.

وقال إنه يجلس معها في السيارة بسبب حرارة الجو، وبتفتيش السيارة اتضح وجود مشروبات كحولية ومقويات جنسية كان على ما يبدو يستعين بها في الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعطي أشقاء المجني عليها مبالغ مالية ويرسلهم لشراء العشاء لكي يستطيع الاختلاء بها وسحبها وأخذها للسيارة وهتك عرضها، وبفحص المجني عليها من الطبيب الشرعي اتضح تطابق النتائج مع الواقعة وأنه هتك عرضها.

واقرت المجني عليها بأنها قامت بتنفيذ طلبات المتهم لأنها كانت خائفة أن يقوم بقتلها في حال رفضت، ونفس السبب منعها من إبلاغ والديها.