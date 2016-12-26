حبس فلبينية 10 سنوات بتهمة الانضمام لـ”داعش” بالكويت

خالد الظفيري (صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت اليوم، حكما بحبس فلبينية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ثبوت إدانتها بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أن المتهمة اعترفت بعد مواجهتها بالأدلة، أنها كانت على استعداد للقيام بأي عمل إرهابي بمجرد أن تتاح لها الفرصة لذلك، وفور توفر الوسائل اللازمة، لاستهداف فئة معينة من فئات المجتمع الكويتي، بقصد زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإثارة الفتنة.