رصد 499 مخالفة في حملة لأمانة الشرقية على المستودعات والمخازن

خالد الغامدي (صدى):

شنت أمانة المنطقة الشرقية حملة على 452 مستودعا ومخزنا للمواد الغذائية في كافة البلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة، أغلقت خلالها 25 مستودعا ومخزنا، ورصد 499 مخالفة، كما جهت إنذارات إلى 203 للمستودعات والمخازن.

وأشار “محمد بن عبدالعزيز الصفيان” مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام بأمانة المنطقة، إلى أن الحملة تأتي ضمن التوعية الشاملة و متابعة المواد الغذائية والتزام أصحاب المستودعات والمخازن بالشروط الصحية في ذلك، مبيناً أن الحملة شملت كافة المحافظات والهجر والمراكز بالمنطقة التابعة للأمانة لرصد العديد من المخالفات ورصد إنذارات لعدد من المستودعات والمخازن.

ودعا “الصفيان” جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 ، الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، والتي سيتم التعامل معها فورا.