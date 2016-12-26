يمكن استغلالها.. لا تنشر صورة بطاقة صعود الطائرة على مواقع التواصل

نايف السالم (صدى):

حذرت تقارير من نشر صورة بطاقة صعود الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خشية حصول آخرين على معلومات المسافرين الخاصة، واستغلالها بشكل سييء.

وقال تقرير لمجلة الطيران “أيروتيليجراف”، في حال كان اسم الراكب ورقم الحجز مرئيا فربما يقوم طرف ثالث بالدخول على نظام الحجز وحتى إلغاء الرحلة كنوع من المقالب، ويحتمل أيضا أن يكتشفوا العنوان الإلكتروني للراكب ورقم هاتفه.

وحذرت من أن هناك الكثير من البيانات في الرمز الشريطي “بار كود” التي يمكن قراءته بمساعدة برنامج قراءة الرموز الشريطية، وهو متوفر مجانا على الإنترنت.