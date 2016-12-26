بالفيديو ..أحلام تثير الجمهور في كواليس Arab Idol

فيصل إبراهيم (صدى):

تتميّز النجمة الاماراتية أحلام بعفويتها وتصرفاتها القوية والمفاجئة التي تطلقها خلال عروض برنامج “Arab Idol”، إلا أنها في الكواليس أيضاً لا تجلس هادئة.

حرصت أحلام في الكواليس على التواصل باستمرار مع الجمهور الموجود في المسرح، واثارة حماسه وتصفيقه بطريقة طريفة.

وايصا تتواصل مع الجمهور عبر صفحتها على موقع “تويتر” أيضا وتسألهم عن المشترك الذي سيصوتون له، ومن أكثر مشترك أحبوه، وكذلك نشرت مقطع فيديو من الكواليس أظهرت فيه طريقة تفاعلها مع تصفيق وصراخ الجمهور.

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