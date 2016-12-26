  • نشر : 2016/12/26 - 3:00 م
  • 1٬335 مشاهدة
  • 3 تعليق
  • منوعات

بالفيديو ..أحلام تثير الجمهور في كواليس Arab Idol

بالفيديو ..أحلام تثير الجمهور في كواليس Arab Idol
فيصل إبراهيم (صدى):

تتميّز النجمة الاماراتية أحلام بعفويتها وتصرفاتها القوية والمفاجئة التي تطلقها خلال عروض برنامج “Arab Idol”، إلا أنها في الكواليس أيضاً لا تجلس هادئة.

حرصت أحلام في الكواليس على التواصل باستمرار مع الجمهور الموجود في المسرح، واثارة حماسه وتصفيقه بطريقة طريفة.

وايصا تتواصل مع الجمهور عبر صفحتها على موقع “تويتر” أيضا وتسألهم عن المشترك الذي سيصوتون له، ومن أكثر مشترك أحبوه، وكذلك نشرت مقطع فيديو من الكواليس أظهرت فيه طريقة تفاعلها مع تصفيق وصراخ الجمهور.

https://




3 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 26/12/2016 في
    رد
    1

    😑

  2. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2761 ] 26/12/2016 في
    رد
    2

    طيييب .؟!!!

  3. عقاب بن صقر شاهين الحر [ عدد التعليقات: 2612 ] 26/12/2016 في
    رد
    3

    سليهه السيرلنكيه أوهام ترى موجود فالامارات شامبو اذا غسل منه الخروف يصير غزال اخوانا المصريين عندهم مثل ابقول المثل ناقص وهم يعرفونه يكملونه ( ماشاف لحمه شاف ……… وتجنن )

    0


اترك تعليق