بالصور..أمير مكة يتفقد مركز العمليات الأمنية الموحدة.. ويشيد بجهود ولي العهد في مكافحة الإرهاب

نايف السالم (صدى):

أكد الأمير “خالد الفيصل” مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن الأمير “محمد بن نايف” ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورجال الأمن، أصبحوا مضربا بالمثل في العالم أجمه في مكافحة الإرهاب، والمجالات الأمنية المختلفة، رافعا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزبز” على ما تشهده المملكة من تنميه في شتى المجالات.

وطمأن خلال تفقده اليوم، مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين بأن البلاد لاتزال منذ توحيد المملكة وحتى الآن سباقه في كل المجالات وخصوصاً في مجال الأمن، مضيفا أن وزارة الداخلية تشهد تقدماً كبيراً بقيادة الأمير “محمد بن نايف” والذي عرف بتفانيه في خدمة وطنه، وحرصه الدائم على استتباب الأمن في هذه البلاد”، مشيرا بالقول، يسعدني ويشرفني أيضاً أن أرى هذا المشروع الأمني الذي تطور من مجرد فكرة لنقل الخدمات من داخل منى إلى خارجها، ليصبح مركزاً وطنياً موحداً للعمليات الأمنية، وهذه نقلة أمنية نوعية وكبيرة ليس على مستوى منطقة مكة المكرمة فقط بل على مستوى مناطق المملكة”.

وأشار مستشار خادم الحرمين، إلى أن المركز سيكون له أثر كبير خصوصاً في موسم الحج، بما يكفل -بعون الله- حفظ أمن ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم، مضيفاً: “أفخر بزملائي في وزارة الداخلية وخصوصاً في هذا الصرح الكبير، وسيظل هذا المركز من أهم المراكز لأنه سيتعامل مع الحجاج والمعتمرين طيلة العام”.

وخلال الجولة التفقدية، أطلع أمير مكة على دور قسم إدارة الأزمات، وتجول داخل أقسام المركز، واستمع من قائد المركز الوطني للعمليات المشتركة اللواء عبدالرحمن الصالح إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها كل قسم، حيث اطلع سموه على آليات استقبال ومعالجة البلاغات الواردة وتحليلها، وتوجيه الجهات المختصة لمباشرتها، سواءً كانت أمنية أو للجهات المساندة، مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر، أو شركتي المياه والكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة، وانتقل إلى غرفة المراقبة التلفزيونية المكونة من شاشات نقل مباشر لمدن المملكة والمشاعر المقدسة، وقد زودت الغرفة بأحدث التقنيات والشاشات.